Большинство банкоматов уязвимы для злоумышленников – исследование

Москва, , 08:13 — REGNUM Злоумышленники могут похитить финансовые средства и данные банковских карт из большинства банкоматов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Positive Technologies.

По данным издания, эксперты изучили и нашли уязвимости во всех 26 моделях банкоматов компаний NCR, Diebold Nixdorf и GRGBanking.

Так, в 100% случаев злоумышленники при наличии доступа к компьютеру банкомата могут получить данные карт клиентов, которые прошли через кардридер. Взломать банкоматы можно за 15 минут.

Преступники при помощи перехвата информации во время передачи данных между банкоматом и процессинговым центром могут скопировать данные с магнитной полосы на картах.

Отмечается, что к хищению средств уязвимы всего около 85% банкоматов.

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