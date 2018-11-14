В Якутии подвели итоги чемпионата профессионального мастерства стоматологов

Якутск, , 08:12 — REGNUM Заключительный тур Второго республиканского чемпионата профессионального мастерства врачей-стоматологов «Лучшая эстетическая реставрация» прошёл в Северо-Восточном федеральном университете, сообщает 14 ноября пресс-служба вуза.

«На заключительный этап прошли пять врачей стоматологов. Финалистам было представлено задание по эстетической реставрации кариозных полостей IV класса по Блэку. Работы оценивались по 30 критериям», — сообщил заведующий кафедрой терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии и стоматологии детского возраста МИ СВФУ Иннокентий Ушницкий.

По его словам, победителем чемпионата был признан врач-стоматолог стоматологического отделения Якутской больницы Афанасий Ядрихинский. Он представит Якутию в чемпионате врачей-стоматологов Дальневосточного федерального округа в городе Хабаровске в 2019 году.

«Проведение подобных чемпионатов крайне важно для стоматологической службы, поскольку такие мероприятия способствуют внедрению инновационных методов и средств в практической деятельности врачей стоматологов», — пояснил Ушницкий.

Напомним, чемпионат прошел в рамках Девятого национального конгресса с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере» в СВФУ. Мероприятие проходит с 12 по 17 ноября, которое организовано совместно с министерством здравоохранения Якутии.

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