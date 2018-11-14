Моряки с брошенных в Персидском заливе судов вернулись в Россию

Владивосток, , 08:23 — REGNUM Российские экипажи трех судов компании «Находка-портбункер», брошенных в Персидском заливе, вернулись на родину. Всем морякам выплатили задержанную зарплату, сообщает пресс-служба Дальневосточной региональной организации российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ).

В Россию репатриированы экипажи танкеров Crystal East, Crystal Nord и Carolina Wind, оставленные работодателем без топлива, питания, денег и медицинской помощи. Кроме того, спасен экипаж теплохода Tredecim, оставленный в Японии в мае 2018 года, на родину вернулись и получили задержанную зарплату моряки с теплоходов «Палладий» и Sea Alexa.

В 2018 году профсоюз помог морякам получить более $700 тыс., в эту сумму вошли заработок и компенсация за причиненный ущерб здоровью. В общей сложности за год организация получила обращения от 24 моряков и 10 экипажей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ОАЭ с июня 2017 года остается танкер Crystal East. Судно Carolina Wind не может покинуть Персидский залив из-за просроченных судовых документов.

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