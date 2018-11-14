Знакомые и соцсети остаются самым надёжным способом поиска работы в России

Москва, , 08:09 — REGNUM Большинство граждан России при поиске новой работы обращаются за помощью к родственникам и знакомым. Этот способ трудоустройства, по мнению россиян, является самым верным и надёжным. Об этом говорят результаты исследования, проведённого холдингом «Ромир». Так, свои личные связи при поиски нового места работы используют 65% опрошенных.

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24% жителей России ищут работу через социальные сети, еще 18% прибегают к услугам служб занятости. Такие способы поиска работы более востребованы среди людей с высокими доходами.

Чаще всего новую работу ищут граждане РФ, доход которых не превышает 10 тыс. рублей, пишет РИА Новости. За последний год место трудовой детальности сменили 18% опрошенных из этой группы.

По сравнению с 2017 годом незначительно возросло число людей, готовых ради новой работы поменять место жительства. Переехать в другой регион согласились бы только 18% респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу мобильных приложений для поиска работы, составленного экспертами национальной системы мониторинга качества Роскачество, самым популярным оказалось приложение HeadHunter. Также в пятерку лучших вошли SuperJob, «Зарплата.ру», «Объявления Avito» и «Работа.ру».Приложения, доступные в сервисах Google Play и App Store, сравнивались по таким характеристикам, как функциональность, удобство использования, безопасность, производительность и надёжность.

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