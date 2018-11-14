Второе по величине озеро Китая увеличилось на 29% за последние 40 лет

Чанша, Китай, , 08:09 — REGNUM Второе по величине пресноводное озеро Китая Дунтинху увеличилось на 28,9% за последние 40 лет, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

С 1978 года озеро Дунтинху, расположенное в провинции Хунань в центральной части Китая увеличилась на 779 кв. километров до 3,47 тыс. кв. километров. Озеро, связанное с рекой Янцзы некогда было самым крупным пресноводным озером в стране.

В связи с увеличением количества осадков и масштаба сельскохозяйственной эксплуатации озерной воды, водоём уменьшился до 2,691 кв. км в 1978 году с 4,35 тыс. кв. км в 1949 году. Эксперты отмечает, что в связи с этим растет риск наводнений в районе озера, который был минимизирован после обмеления озера.

Отметим, что другая проблема преследует самое крупное пресноводное озеро Китая Поянху. В связи с затяжной аномальной засухой в провинции Цзянси на востоке Китая, уровень воды в озере опустился ниже 10-метровой отметки.

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