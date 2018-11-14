Эпидемия кори на Украине: число заболевших снова выросло

Киев, , 08:11 — REGNUM За неделю с 6 по 13 ноября на Украине выявили 1682 новых случая заболевания корью, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 13 ноября официальный сайт организации.

Заболели 506 взрослых и 1176 детей, что на 35% больше, чем неделей ранее. Всего с начала года заболели 38 108 человек из которых 15 умерли от осложнений.

В пресс-службе рассказали, что единственным средством борьбы с распространением болезни является вакцинация. Чиновники отметили, что на Украине достаточно вакцины, и призвали граждан сделать прививку.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья заявили, что при сохранении текущего уровня заболеваемости к концу 2018 года Украина побьёт рекорд, зафиксированный в 2006 году, когда корью за год переболело более 42 тыс. человек.

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