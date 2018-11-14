Школьников Новосибирска познакомили с учёбой в вузе при помощи зомби-квеста

Новосибирск, , 08:02 — REGNUM Познакомить будущих абитуриентов с Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ) при помощи зомби-квеста в ночное время суток решили организаторы из университетского медиацентра «ЕЖмедиа». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие более 300 учащихся школ, гимназий и лицеев Новосибирска. Как следует из сообщения, квест для знакомства с научной и учебной базой факультета гуманитарного образования проходили школьники 9−11 классов в составе 32 команд.

«Команды участников спасали мир от страшного вируса, который реагировал на гуманитарные способности и превращал их носителя в зомби», — пояснили в пресс-службе, добавив, что задания были связаны с деятельностью кафедр факультета гуманитарного образования.

Отмечается также, что в мероприятии были задействованы порядка 80 студентов разных факультетов НГТУ: они были аниматорами-зомби, кураторами, гримерами, фотографировали и снимали видео.

По итогам квеста руководитель медиацентра НГТУ «ЕЖмедиа» Мария Губайдулина сообщила, что «квест позволил увидеть любимую альма-матер в совершенно неожиданном, новом, таинственном, мистическом и очень веселом свете».

Читайте также: Новосибирские школьники ночью посетят секретные лаборатории НГТУ