Москва, , 07:56 — REGNUM В Москве статус «московского врача» смогут получить эндоскописты. В ноябре начнется первый этап оценочных процедур. Врачи-эндоскописты будут добровольно проходить теоретические и практические испытания, чтобы получить статус «московского врача», сообщается на портале мэра Москвы.

На сегодняшний день в стационарах и поликлиниках Москвы работают 454 врача-эндоскописта. С помощью эндоскопических технологий в ряде клиник выполняют более 70% операций. Эндоскопия — это наиболее перспективное направление, поскольку её методы эффективны и минимально травматичны для пациента.

Проект «московский врач» не ограничен во времени. Любой врач может подать заявку на участие в проекте на сайте столичного Департамента здравоохранения. Теперь почетный статус будут получать представители 24 медицинских специальностей.

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Как сообщало ИА REGNUM, врачам городских больниц и поликлиник, получившим почетный статус «московского врача», дополнительно выплачивают 15 тыс. рублей в месяц. Медики получают особый нагрудный знак. Статус «московский врач» был утвержден в апреле 2017 года.

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