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Синоптики составили прогноз погоды на Новый год

Общество

Декабрь в Москве обещает быть тёплым

Москва, 14 ноября 2018, 07:47 — REGNUM  В новогоднюю ночь в Москве будет достаточно морозно. Согласно прогнозам синоптиков, под самый Новый год среднесуточная температура составит 8 градусов мороза.

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«Это значит, что ночью может быть 12 градусов, а днем 3−8 градусов мороза», — приводит «Российская газета» предварительный прогноз заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной.

В целом же, по её словам, в столице обещают тёплый декабрь, в среднем на один градус выше климатической нормы. В первый месяц зимы среднесуточная температура воздуха составит 3,9 градуса ниже ноля.

Также, по данным метеорологов, уже с последних чисел ноября в европейской части России будет наблюдаться устойчивый снежный покров. Однако это не гарантирует сугробов к Новому году.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлый Новый год к 31 декабря в Москву вернулись лёгкие морозы и снегопад. В канун праздника температура воздуха в столице опустилась до — 9 градусов.

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