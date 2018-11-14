Сразу на три рубля подорожает проезд в транспорте Новосибирска с 1 декабря

Новосибирск, , 07:39 — REGNUM С 1 декабря тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вырастут сразу на несколько рублей. Так, проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах подорожает на три рубля, а в метрополитене — на два. Таким образом билет в городском электрическом транспорте обойдётся новосибирцам в 21 рубль, в автобусах и метрополитене — в 22 рубля. Такие цифры следуют из тех решений, которые были озвучены на заседании правления департамента по тарифам Новосибирской области, состоявшемся накануне, 13 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Тарифные решения были приняты на основе тщательной экономической экспертизы, в результате которой первоначальные предложения перевозчиков, предусматривающие установление более высоких тарифов, скорректированы», — заявляют в департаменте по тарифам Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, необходимость повышения стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска обсуждалась давно. Однако до этого времени власти отказывались озвучивать то, на сколько вырастет тариф. Ещё 3 октября министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский на встрече с перевозчиками заявлял о необходимости тщательного контроля со стороны муниципалитета и повышения эффективности работы пассажирского транспорта. Чиновник уверял, что министерство транспорта и дорожного хозяйства области совместно с профильным департаментом мэрии Новосибирска разрабатывает комплексную схему организации движения пассажирского транспорта.

Главными аргументами в пользу повышения стоимости проезда со стороны перевозчиков были заявления о том, что тариф не пересматривался уже несколько лет, в то время как цены на бензин, солярку и комплектующие материалы растут.

В то же время новосибирские общественные активисты в обращении к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову указали на недопустимость повышения стоимости проезда в общественном транспорте и сообщили о бездействии мэрии города по проведению транспортной реформы в соответствии с ФЗ-220.

К слову, мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее поддержал перевозчиков, заявив, что повышение стоимости проезда — шаг, без которого нельзя развивать общественный городской транспорт. Андрей Травников в свою очередь сказал, что «абсолютно неприемлемо, что тарифы уже несколько лет не повышаются».

Отметим, в 2018 году правительство Новосибирской области предусмотрело 2,7 млрд рублей на обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта, из них 50 млн рублей — на субсидирование обновления подвижного состава.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирск повышалась в 2015 году. В настоящее время плата за проезд в метро составляет 20 рублей, в трамвае и троллейбусе — 18 рублей, автобусах — 19 рублей.

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