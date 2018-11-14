Платные парковки в Татарии станут бесплатными, но не для всех и не всегда

Казань, , 06:35 — REGNUM В Татарии до 17 ноября 2018 года проходит общественное обсуждение поправок в республиканское законодательство, отвечающее за регулирование отдельных вопросов в области организации дорожного движения. Они вносят запрет на размещение платных парковок на участках, которые прилегают к зданиям образовательных учреждений — школ, детских садов, а также к медорганизациям государственного и муниципального подчинения, зданиям органов власти. Приём поправок в законопроект, разработанный комитетом Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, начат с 13 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Под запрет размещения платных парковок также попадают участки, на которых стоят здания организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, а также наделы, которые относятся к общему имуществу многоквартирных домов.

Законопроектом также вводится возможность использования платной парковки бесплатно.

«Платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно: в рабочие и субботние дни в период с 21 часа 00 минут до 7 часов 00 минут по местному времени; в целях остановки транспортного средства на период не более 15 минут; в воскресные и нерабочие праздничные дни. Владелец платной парковки, расположенной на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, вправе увеличить установленный частью 1 настоящей статьи период времени суток, когда такая платная парковка используется бесплатно», — отмечается в документе.

Бесплатно использовать платную парковку смогут также инвалиды и те, кто перевозит инвалидов.

Если документ одобрят, то он вступит в силу с 30 декабря 2018 года.

В свете прошедшего 1 ноября 2018 года повышения стоимости услуг платных парковок и сокращения количества бесплатных мест в Казани инициатива может быть актуальной.

Напомним, число платных мест увеличилось в столице Татарии на 1185, настолько же сократив число бесплатных парковок. Также по ряду востребованных улиц увеличили стоимость парковки подняли с 70 до 100 рублей в час и с 50 до 70 рублей.

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