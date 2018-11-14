Шойгу поздравил службу защиты гостайны со 100-летним юбилеем

Москва, , 05:36 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил Службу защиты гостайны вооруженных сил со 100-летним юбилеем. Текст поздравления опубликован в газете «Красная звезда».

Шойгу заявил, что за свою вековую историю служба показала свою эффективность и стала важным звеном в военном управлении страны. По его словам, специалисты службы всегда были образцом бдительности и компетентности, они надежно обеспечивали сохранность государственных и военных секретов. Также Шойгу пожелал сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья и успехов в службе.

Напомним, датой создания Службы защиты государственной тайны считается 13 ноября 1918 года. Согласно приказу № 217 Реввоенсовета РСФСР было создано Общее и специальное отделение со штатом в 14 сотрудников, а также в штабе Реввоенсовета была создана специальная часть. Подобные спецчасти создавались и в других военных органах РСФСР.