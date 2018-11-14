Урок по профориентации в Мурманске привел к проверке со стороны МВД

Мурманск, , 03:39 — REGNUM Управление МВД Мурманской области начало проверку мероприятия по профессиональной ориентации детей и подростков, прошедшего в одном из мурманских торговых центров, сообщает «Мурманский вестник».

Поводом для проверки послужила информация, что якобы полицейские во время проведения урока по профориентации предлагали детям сфотографироваться в тюремных робах.

Как отмечает издание, в случае выявления вины сотрудников полиции в подобном их привлекут к дисциплинарной ответственности. При этом отмечается, что сотрудники МВД не предоставляли костюмы участникам мероприятия.

Источник издания в правоохранительных органах пояснил, что развлекательную часть мероприятия организовывала некая частная организация, работающая в торговом центре. А сотрудники полиции лишь организовали для детей мастер-класс и ответили на вопросы детей и их родителей.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация, что мурманское управление МВД в ходе проведения мероприятия по профориентации предлагало детям поиграть в полицейских, рисовать фотороботы, принимать участие в квесте. Также сообщалось, что полицейские якобы предлагали детям сфотографироваться в тюремной робе у стены.