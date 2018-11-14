Личные вещи Фрэнка Синатры и его супруги уйдут с молотка

Нью-Йорк, США, , 00:54 — REGNUM Личные вещи американского музыканта Фрэнка Синатры и его супруги Барбары будут выставлены на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке 6 декабря, сообщает официальный сайт аукционного дома.

Сообщается, что на аукцион выставят коллекцию картин, украшений и аксессуаров Барбары, а также личные вещи из домов Фрэнка Синатры в Лос-Анджелесе, Палм-Спрингс и Малибу, в которых находились ценные предметы, накопленные четой Синатра за 22 года брака. Всего на аукцион будет выставлено более 120 предметов, среди которых портрет музыканта, подписанный американским художником Норманом Роквеллом. Суммарная стоимость вещей оценивается в сумму не менее $3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября на автомобильной выставке NEC Classic Motor Show в британском Бирмингеме был выставлен на аукцион автомобиль марки Rolls-Royce, принадлежавший американскому исполнителю Фрэнку Синатре. Его стоимость оценивается в сумму от 105 тысяч до 125 тысяч фунтов стерлингов.

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