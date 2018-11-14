Уничтожение исторической среды. Калуга, Боровск, Дугна, далее везде...

Виталий Черников, , 00:39 — REGNUM

В последнее время всё чаще вспоминают о наследии Советского Союза и его влиянии на нашу сегодняшнюю действительность. Кто-то идеализирует коммунистический период нашей жизни, а кому-то, напротив, нравится обильно поливать его грязью. Официальная власть, нет-нет, да и обращается к прошлому — например, совсем недавно широко отмечалось 100-летие со дня рождения ВЛКСМ, молодёжной коммунистической организации, прекратившей своё существование осенью 1991 года.

Можно до бесконечности дискутировать по поводу достоинств и недостатков СССР, однако существует множество бесспорных достижений страны Советов, не только записанных в документах тех лет, но сумевших физически пережить и сам Советский Союз, и его руководителей, сохранив при этом свою полезную сущность вплоть до наших дней. Правда, уже в эти самые «наши дни» далеко не всем таким достижениям одинаково повезло. Те, кто сейчас подумал о ситуации с пенсиями, ошиблись ненамного. Речь ниже пойдет об охране культурного наследия нашей великой державы.

Ещё свежи в памяти читателей недавние события, связанные с варварским сносом старинных деревянных домов в городах Калуге и Боровске. Тогда по всей России защитники истории и культуры возвысили свой голос в защиту ценной исторической застройки. И если в Боровске остановить тотальное разрушение более чем десятка домов удалось, то ситуация в Калуге с построенным в начале XX-го века в стиле деревянного модерна домом архитектора Яковлева, увы, закончилась печально. Новый собственник снёс уникальное здание, которое необъяснимым образом в 2008 году было исключено из свода объектов исторического наследия.

Надежда общественности в деле защиты исторической застройки на губернатора Калужской области Артамонова умерла, не успев родиться. Его реакция на тему сохранения памятников деревянного зодчества ошеломила всю страну.

«…Нам нужно в здравоохранении порешать, в образовании и так далее. Там куча проблем. И нужны средства. Дойдут руки — начнем заниматься деревяшками…»,

— так заявил руководитель региона 22 октября на заседании Правительства Калужской области.

Беда в том, что не только «деревяшки», как небрежно назвал исторические дома губернатор, находятся в регионе на положении изгоев. Совсем недавно в посёлке Дугна Ферзиковского района Калужской области опять же новый собственник варварски уничтожил прекрасно сохранившийся объект промышленной архитектуры 18-го века. Но попробую начать с самого начала, для чего нам придётся ненадолго вернуться в советское и досоветское прошлое нашей страны.

Более полувека назад 30 августа 1960 года Совет Министров РСФСР издал Постановление № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». Отметив массу недостатков в деятельности региональных и местных органов власти по сохранению исторического наследия, высший исполнительный орган советской республики обязал нижестоящие исполкомы советов народных депутатов принять все необходимые меры для безусловного выполнения обязательств по охране памятников культуры. Этим же постановлением в составе двух приложений был утверждён очередной список объектов культуры, подлежащих государственной охране. В него в качестве одной из единиц охраны местного значения был включён корпус чугунолитейного завода, расположенный в уже упомянутом выше посёлке Дугна.

И здесь мы с вами должны будем шагнуть в ещё более отдалённое прошлое, во времена, когда в только что начавшей освобождаться от феодальных отношений России закладывались основы тяжёлой промышленности, двумя столетиями позднее сделавшей страну одним из мировых лидеров в этой отрасли.

В конце 17 века имеющее колоссальный ресурсный потенциал наше государство серьезно отстает от ведущих европейских держав. В этих условиях на высшем уровне ставится задача, как бы мы сказали сегодня, опережающей модернизации промышленности страны.

В 1690 году в 50 километрах от Калуги при впадении реки Дугна в Оку один из приближённых к Петру Первому вельмож Лев Нарышкин закладывает «железный завод». В начале 18 века основатель знаменитой династии Демидовых Никита Демидович Антуфьев продолжает его дело и с благословения самого Петра Первого приступает к строительству Дугнинского чугунолитейного завода. Удачный проект, отличное качество продукции и прекрасная организация производства позволили семье Демидовых сохранить завод действующим даже тогда, когда в 1754 году императорским указом устройство железоделательных заводов в радиусе двухсот вёрст от Москвы было запрещено.

Внук первого из Демидовых, Евдоким Никитич, в 1764 году возводит на территории завода кирпичную церковь Петра и Павла, а уже его сын Пётр в 1785 году устанавливает две новые доменные печи, выведя завод на новый уровень производства. Чуть позднее это окажется весьма кстати для обороны страны: в период Отечественной войны 1812 г. по заданию М.И. Кутузова завод приступит к выпуску картечи и ядер, которые прямо из цехов будут поставляться на позиции русской армии.

В мирное время завод прославился своим знаменитым художественным литьем — в середине 19 века здесь были изготовлены барельефные плиты для памятника Св. князю Владимиру в Киеве. На протяжении последующих лет много раз менялись собственники завода, после революции 1917 года он перешёл в руки государства, но никогда не прекращал своей профильной деятельности вплоть до наших дней. Не пострадал он и в годы Великой Отечественной войны — среди местных жителей бытует легенда, что завод спасла высшая сила — немцы не смогли его разбомбить, поскольку всякий раз, когда появлялись фашистские самолёты, расположенный в речной низине завод затягивало плотным туманом.

На истории Дугнинского «железного» завода воспитывались многие поколения жителей посёлка Дугна, многих других посёлков, сёл и деревень Ферзиковского района Калужской области. Вот небольшая выдержка из сделанной несколько лет назад объемной исследовательской работы местных школьников по истории посёлка и завода:

«…Каждый день мы сталкиваемся взглядом с заводским зданием и порой не задумываемся о том, что рядом с нами находится живая история нашей страны. А как порой нужно об этом думать, чтобы не исчезла совсем память о маленьком и прекрасном кусочке Калужского края, который называется рабочий посёлок Дугна…»

К моменту, когда школьники писали эти строки, на территории завода можно было видеть следующую картину (приведена по официальному описанию):

к юго-востоку от ворот — главный заводской двор с церковью Петра и Павла посередине, представляющей собой сохранившийся главный завершенный куполом объем и фрагменты трапезной и колокольни;

к востоку от храма — комплекс литейного цеха, представляющий собой сложный в плане конгломерат двухэтажных построек 18−19 века, обстроенных и надстроенных в 20 веке;

к северу от церкви — компактный вспомогательный двухэтажный корпус начала-первой половины 19 века, выполненный в скромных формах классицизма;

южнее главных заводских ворот вдоль юго-западной границы участка — протяженные одноэтажные склады и конюшню;

напротив главных ворот завода на улице Советской — фрагментарно сохранившуюся жилую застройку, в которой некогда проживали представители администрации предприятия.

Редко какой исторический промышленный объект в нашей стране мог бы похвастаться такой высокой степенью сохранности. Здесь бы открыть интерактивный музей развития российской промышленности, создать новую точку притяжения и для подрастающих поколений жителей области и для туристов, интересующихся выдающейся историей нашей страны…

Увы, к моменту, когда пишутся теперь уже эти строки, территория бывшего завода представляет собой спланированную площадку, где, кроме полуразрушенного храмового комплекса, не осталось НИЧЕГО. Исторический демидовский завод, более четверти тысячелетия являвшийся одним из столпов отечественной промышленности, переживший лихолетья войн, капризы императоров, череду владельцев попросту снесён до основания. И это при том, что он до сих пор НЕ ИСКЛЮЧЁН из перечня объектов культурного наследия регионального значения!

Совсем уж насмешкой на этом фоне выглядит силуэт новейшего французского цементного завода «Лафарж», в ясный день хорошо видимый из Дугны. Конечно, этот завод строили не те французы, ради победы над которыми дугнинские мастера лили ядра и нарезали картечь в 1812 году. Его возвели современные граждане Франции, страны, не посчитавшей нужным зачитать письма русских солдат на торжественной церемонии в честь 100-летия окончания Первой мировой войны 11 ноября этого года. Трудно сказать, смогут ли в будущем дугнинские школьники, глядя на высокие башни-печи французского «Лафаржа», повторить замечательные слова своих предшественников, сказанные теми по поводу важности сохранения памяти о маленьком и прекрасном рабочем посёлке Дугна и его истории…

Остаётся только добавить, что ничего не сделали для сохранения демидовского завода и высокопоставленные земляки дугнинцев — один из них занимает сегодня должность заместителя губернатора Калужской области, а второй — служит в должности первого заместителя главы администрации города Калуги, изредка навещая на своей малой Родине принадлежащий ему небольшой, но аккуратный коттедж.

Сами жители посёлка поговаривают о том, что завод снесли для того, чтобы на его территории построить комплекс по переработке мусора из Москвы.

Если их предположения имеют под собой хоть какие-то основания — получается совсем печальный сюжет. О том, как скрепы поменяли на мусор.