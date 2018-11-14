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В Москве уволен глава управы района, где избили защитников сквера

Общество

Чистяков уволен по собственной инициативе

Москва, 14 ноября 2018, 00:20 — REGNUM  Глава управы района Кунцево города Москвы Дмитрий Чистяков 13 ноября уволен с занимаемой должности. Распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на его сайте.

В документе указано, что Чистяков уволен по собственной инициативе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в районе Кунцево произошел конфликт между охранниками строительной компании и защитниками сквера, расположенного на улице Ивана Франко, где готовились работы, в результате которого активисты были избиты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве избили защитников сквера

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