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ФСПП разрешила Навальному выезжать за рубеж

Общество

Блогер оплатил все свои судебные долги

ФСПП разрешила Навальному выезжать за рубеж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Навальный

Москва, 13 ноября 2018, 22:39 — REGNUM  Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) сняла все ограничения на передвижение с оппозиционного блогера Алексея Навального после того, как он оплатил задолженность по делу «Кировлеса». Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба ФСПП.

В ведомстве заявили, что Навальный в полном объеме оплатил свою судебную задолженность и теперь с него сняты все ограничения по исполнительному производству по делу «Кировлеса».

Ранее Навальный заявил, что не смог вылететь в Страсбург для участия в судебном заседании Большой палаты Европейского суда по правам человека по одной из его жалоб из-за судебных долгов. Позднее блогер заявил, что оплатил все долги.

Сумма долга составляла 2 млн 164 тыс. 618 рублей 63 копейки. Стоит отметить, что компания «Кировлес» просила суд взыскать с Навального и других фигурантов 16 млн рублей, однако суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать 2,1 млн рублей.

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Дела Алексея Навального
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