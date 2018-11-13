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ВОЗ надеется победить вспышку Эболы в Конго за полгода

Общество

Врачам необходимо «по крайней мере еще шесть месяцев»

ВОЗ надеется победить вспышку Эболы в Конго за полгода
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Киншаса, 13 ноября 2018, 22:30 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что на борьбу со вспышкой лихорадки Эбола на северо-востоке Конго уйдет полгода, 13 ноября передает агентство Associated Press.

По словам представителя ВОЗ Питера Саламы, врачам необходимо «по крайней мере еще шесть месяцев, прежде чем мы сможем победить эту вспышку».

Как сообщало ИА REGNUM, последняя вспышка Эболы в Конго произошла в районах, охваченной войной с сепаратистскими группировками — в том числе в печально известной провинции Северное Киву.

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Лихорадка Эбола
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