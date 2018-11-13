«Будут бунты» — Медведчук о коммунальном коллапсе на Украине

Москва, , 21:27 — REGNUM Жители Украины продолжат наращивать долги за коммунальные услуги, а конфликты будут перерастать в бунты и «насильнические действия», заявил 13 ноября лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, недовольство жителей украинских городов, где до сих пор не дали отопление, «является естественным». Если долги за уплату коммунальных услуг в 2014 году были на уровне 12 млрд гривен, то сегодня они уже составляют 38.

«Что будет? Будут бунты, по всей видимости, недовольства, насильнические действия. И будет расти долг за неуплату по жилищно-коммунальным услугам», — полагает политик.

Напомним, 12 ноября жители Кривого Рога (Днепропетровская область) взяли штурмом здание «Криворожгаза» из-за отсутствия отопления в их домах. По-прежнему без тепла потребители Херсона, Смелы (Черкасская область), Коцюбинского (поселок в Киевской области) и Шепетовки (Хмельницкая область).

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