Общественникам Южного Урала пообещали создать центр по типу МФЦ

Челябинск, , 20:29 — REGNUM В Челябинской области может быть создан комплексный центр для общественных организаций по аналогии с многофункциональным центром «Территория бизнеса». Об этом 13 ноября на региональном гражданском форуме заявил глава региона Борис Дубровский.

«Территория бизнеса» предназначена для представителей среднего и малого предпринимательства. В неё по принципу «одного окна» бизнесмены имеют возможность обращаться за консультациями и другой поддержкой. Такого же рода центр планируют создать и для региональных НКО.

«Изучим опыт территорий, где такая идея уже реализована, и сделаем лучше всех», — пообещал губернатор.

О том, где уже действуют такие центры, Дубровский не сказал. Отметим, ранее попытки создать такую структуру предпринимались в Свердловской области. А в Екатеринбурге общественники много лет просили создать дом НКО.

Кроме того, в ряде регионов действуют ресурсные центры поддержки некоммерческих организаций. Среди них Владимирская, Свердловская, Тюменская области и другие.

Напомним, областной гражданский форум 13 ноября собрал порядка 650 человек. А всего на Южном Урале насчитывается около 4 тыс. НКО.