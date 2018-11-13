Вторник, 13 Ноября 2018 года
20:53:43 МСК

Общественникам Южного Урала пообещали создать центр по типу МФЦ

Общество

Но вначале изучат опыт других регионов

Челябинск, 13 ноября 2018, 20:29 — REGNUM  В Челябинской области может быть создан комплексный центр для общественных организаций по аналогии с многофункциональным центром «Территория бизнеса». Об этом 13 ноября на региональном гражданском форуме заявил глава региона Борис Дубровский.

«Территория бизнеса» предназначена для представителей среднего и малого предпринимательства. В неё по принципу «одного окна» бизнесмены имеют возможность обращаться за консультациями и другой поддержкой. Такого же рода центр планируют создать и для региональных НКО.

«Изучим опыт территорий, где такая идея уже реализована, и сделаем лучше всех», — пообещал губернатор.

О том, где уже действуют такие центры, Дубровский не сказал. Отметим, ранее попытки создать такую структуру предпринимались в Свердловской области. А в Екатеринбурге общественники много лет просили создать дом НКО.

Кроме того, в ряде регионов действуют ресурсные центры поддержки некоммерческих организаций. Среди них Владимирская, Свердловская, Тюменская области и другие.

Напомним, областной гражданский форум 13 ноября собрал порядка 650 человек. А всего на Южном Урале насчитывается около 4 тыс. НКО.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общественные, некоммерческие организации
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить