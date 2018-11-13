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В Челябинской области удвоилось количество некоммерческих организаций

Общество

НКО объединяют более 700 тыс. жителей региона

Челябинск, 13 ноября 2018, 19:46 — REGNUM  В Челябинской области с 2008 года удвоилось количество некоммерческих организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Сейчас на Южном Урале насчитывается около 4 тыс. НКО, которые объединяют более 700 тыс. человек. За период с 2015 года в НКО на Южном Урале было создано более 3 тыс. рабочих мест.

Сегодня, 13 ноября, в Челябинске прошёл очередной Южно-Уральский гражданский форум. На него собрались более 650 человек. Среди них представители не только НКО, но и власти, бизнеса и т. д.

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Общественные, некоммерческие организации
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