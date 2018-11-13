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УПЦ прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом

Общество

За деструктивную деятельность и грубое нарушение канонических правил

УПЦ прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом
Алексей Боголюбов. Лунный вечер в Константинополе

Киев, 13 ноября 2018, 19:23 — REGNUM  Синод канонической Украинской православной церкви Московского патриархата принял решение приостановить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Об этом 13 ноября сообщается в опубликованном тексте решения синода.

Причиной приостановки евхаристического общения синод УПЦ указал деструктивную деятельность Константинополя и грубое нарушение канонических правил.

«Принимая во внимание деструктивную деятельность и грубое нарушение канонических правил Константинопольским патриархатом, клирикам Украинской православной церкви приостановить евхаристическое общение со священнослужителями Константинопольского патриархата, а мирянам — участие в таинствах, которые совершаются в храмах Константинопольского патриархата», — указано в решении синода УПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее собор епископов УПЦ сделал заявление о том, что вмешательство Константинополя в дела УПЦ при участии государственной власти и раскольников является незаконным. Константинопольского патриарха Варфоломея прямо обвинили в том, что создание автокефалии на Украине — лишь предлог для узаконивания церковного раскола, который «не принесет реального церковного единства, углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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