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Развитие сети камер в Калининградской области затормозило водителей

Общество

В Калининградской области резко перестали нарушать скоростной режим на дорогах

Развитие сети камер в Калининградской области затормозило водителей
Bidgee
Дорожная камера

Калининград, 13 ноября 2018, 19:08 — REGNUM  В Калининградской области с января по сентябрь 2018 года сразу на 48%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, снизилось количество ДТП, связанных с нарушением скоростного режима, сообщила сегодня, 13 ноября, пресс-служба правительства Калининградской области. Такие данные появились после промежуточного подведения итогов проекта «Безопасный город» — сети из более тысячи стационарных видеокамер по всей области, нескольких мобильных терминалов и иных комплексов фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД.

Система «Безопасный город» за 10 месяцев 2018 года принесла в казну области штрафов на общую сумму в 144 млн рублей. За весь 2017 год сумма штрафов составляла 119 млн рублей.

Систему продолжают развивать. В настоящее время проходят пуско-наладочные работы в 17 муниципальных образований Калининградской области.

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Нарушения Правил дорожного движения
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