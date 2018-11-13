«Пустое место» – профессор МГИМО об авторитете патриарха Варфоломея

Москва, , 18:56 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко рассчитывает заявить о себе как о втором отце нации, полагает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 13 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя тот факт, что Порошенко не явился на встречу с митрополитом Украинской православной церкви Онуфрием.

«Порошенко единственный добился того, чего хотели многие украинцы много десятилетий, — американский Сенат приравнял Голодомор к геноциду, — сказал Мигранян. — Второе, он может сказать: «Я второй отец нации, потому что одни добились политической независимости, а я добьюсь духовной».

В то же время Мигранян отметил, что надежды Петра Порошенко на влияние Константинопольского патриарха Варфоломея не вполне обоснованы.

«Кто такой этот Вселенский патриарх? Это просто смешно, — сказал Мигранян. — Этот человек не может даже в своей рясе выйти и погулять по Стамбулу. У наших друзей черногорцев есть высказывание — когда их спрашивают: сколько вас? они отвечают: вместе с русскими — 300 млн, а так вообще — два с половиной грузовика».

В положении таких черногорцев, по мнению профессора, находится и Константинопольский патриарх.

«Все понимают, что это символическая должность и пустое место, — сказал Мигранян. — Порошенко, видимо, убедился в том, что не сможет расколоть епископов, а стало быть, ему незачем приходить и получать от ворот поворот и быть опозоренным».

Напомним, как стало известно 13 ноября, президент Украины Пётр Порошенко не приехал на запланированную — и им же инициированную — встречу с членами Собора епископов Украинской православной церкви в резиденции предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Также отметим, что 13 ноября в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре проходит очередное заседание Священного синода Украинской православной церкви Московского патриархата.

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