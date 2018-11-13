Под Воронежем закрывают пожароопасный дом для престарелых

Воронеж, , 18:27 — REGNUM Тишанский дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенный в Таловском районе Воронежской области, будет ликвидирован. Проект постановления был размещен на портале правительства 13 ноября. Ранее сообщалось, что в здании были выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности.

В здании 1969 года постройки по итогам проверки были выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности, и работу интерната в январе этого года приостановили. На тот момент в учреждении находились, по данным РИА «Воронеж», 17 человек: 16 перебрались в другие дома-интернаты, одна из пациенток осталась у родственников.

В декабре 2015 года в результате страшного пожара в психоневрологическом интернате в Новохоперском районе Воронежской области погибли 23 человека, 24 пострадали. Позже в МЧС заявили о многочисленных нарушениях пожарной безопасности в учреждении, а после прокурорской проверки всех социальных учреждений региона выяснилось, что нарушения — массовые.