В Петербурге протестовали против разрушения памяти об обороне Ленинграда

Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM В Петербурге гражданские активисты протестовали против разрушения памятных мест блокады и обороны Ленинграда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Горожане вышли с пикетами на Невский проспект и простояли час под дождем на участке от канала Грибоедова в сторону Садовой улицы.

Одной из активисток пришлось покинуть пикет по требованию полиции: у иногородней студентки не оказалось временной регистрации в Петербурге. «Ей предложили либо свернуться, либо «проехать» в отдел», — пояснил координатор акции Виталий Новицкий.

Но в целом мероприятие удалось осуществить без повторного вмешательства правоохранителей. «Впервые в моей практике я даже лекцию прочел им, пятеро полицейских вокруг меня столпились и внимательно слушали, за что мы стоим», — сказал Новицкий.

Активисты выступают против уничтожения памятных мест, связанных с блокадой и обороной Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Так, утверждает Новицкий, все еще продолжаются работы в карьере АО «Кампес» (входит в ГК «Возрождение») в Кировском районе Ленобласти, что грозит уничтожением мемориальной зоны «Прорыв блокады Ленинграда».

«Комитет по культуре Ленобласти игнорирует наши запросы, подано заявление в прокуратуру», — сказал Новицкий.

Кроме того, под угрозой находится и плацдарм «Невский пятачок» напротив Невской Дубровки. «Там строят стадион и предполагается возвести жилой комплекс, город-сад. Разрешение на строительство отсутствует», — подчеркивает активист.