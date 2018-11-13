На экологию и озеленение Москвы в 2019–2021 годах потратят 228 млрд рублей

Москва, , 18:12 — REGNUM Расходы на мероприятия экологической направленности, предусмотренные проектом бюджета закона города Москвы на 2019−2021 годы, составят 228 млрд рублей. Об этом на заседании комиссии Мосгордумы по экологической политике заявил заместитель руководителя департамента финансов города Москвы Дмитрий Кованев, сообщает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

В частности, расходы на компенсационное озеленение составят порядка 10 млрд рублей, а на управление особо охраняемыми природными территориями и реализацию мероприятий в области государственного экологического мониторинга — 16,7 млрд рублей. Ещё свыше 87 млрд рублей будет направлено на содержание объектов озеленения и территорий зелёного фонда, создание и благоустройство парков, а также территорий административных округов и водные мероприятия.

«Значительные средства будут направлены на мероприятия в области обращения с отходами — почти 97 млрд рублей на трёхлетку. Только на осуществление расходов по обращению с твёрдыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, предусмотрено 26,3 млрд рублей», — добавил Кованев.

Так, на мероприятия по обращению с твёрдыми коммунальными отходами запланированы бюджетные средства из расчёта по 19,8 млрд рублей ежегодно на 2019−2021 годы. Отметим, как заявила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова («Единая Россия»), в ближайшие три года город почти в два раза увеличит расходы на экологию.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет департамента природопользования Москвы составит 27,6 млрд рублей в 2019—2021 годах.

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