На Украине без тепла остаются Херсон, Смела, Коцюбинское и Шепетовка

Киев, , 18:06 — REGNUM На Украине по состоянию на 13 ноября без отопления остаются потребители Херсона, Смелы, Коцюбинского и Шепетовки.

В частности, Херсонский горсовет закрыл 13 школ из-за отсутствия отопления до 17 ноября. При этом власти отказались закрыть детсады. В игровых и спальных комнатах обещают поставить обогреватели.

«Выполнение в полном объеме учебных планов и программ состоится путем уплотнения программного материала в школах №4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Физико-техническом лицее, Центре образования молодежи, спецшколе №1», — говорится в сообщении.

В Смеле (Черкасской области) у здания горсовета местные жители устроили акцию протеста из-за отсутствия центрального отопления. Люди угрожают приехать в Киев и устроить протест у офиса «Нафтогаза». Протестующие также перекрыли три дороги на выезде из города.

В Смеле с 12 ноября не работают школы. Коммунальное предприятие «Смелакоммунэнерго» пока не подает тепло в дома горожан из-за нехватки средств на закупку газа и неурегулированных спорных вопросов по поводу задолженностей.

В свою очередь мэр г. Шепетовка (Хмельницкая область) Михаил Полодюк заявил, что уже сегодня котельные подадут тепло во все жилые дома и социальные объекты.

«До конца сегодняшнего дня будут подключены наши два небольших микрорайона. К отоплению подключат 10 домов. Таким образом, в Шепетовке все жилые дома будут подключены к отоплению. Только что мне доложили о запуске отопления в школе №4. Сейчас работают над школой №2. Завтра останутся школы №1 и №5. Газовики обещают завершить там работы. К концу недели у нас весь жилищный и общественный фонд будет подключен к отоплению», — сказал Полодюк 13 ноября в эфире телеканала «112 Украина».

В то же время сегодня в г. Кривой Рог (Днепропетровской области) заработала котельная «Криворожская теплоцентраль».

«Ночью запущена котельная №5 АО «Криворожская теплоцентраль», которой была ограничена подача газа. Наконец проблема решена, и жители Долгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах. Поставка газа осуществляется на все объекты АО «Криворожская теплоцентраль». Все котельные стабильно работают и выходят на номинальный режим», — сказано в сообщении «Криворожская теплоцентраль» в Facebook.

Кроме того, 10 ноября «Нафтогаз» возобновил подачу газа на котельныегг. Новояворовск и Новый Раздол (Львовская область). Об этом 13 ноября заявил мэр г. Новояворовск Василий Муравель.

«С августа по субботу (10 ноября) шла борьба, пока не запустили отопление в г. Новояворовск и г. Новый Раздол. Заложниками стали города по 30 тыс человек. На сегодняшний день теплоноситель подан во все дома нашего города», — сказал Муравель.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября горсовет Херсона обвинил Киев в «самоустранении» от принятия необходимых управленческих решений, которые привели к срыву отопительного сезона в городе. В горсовете напомнили, что Херсонская ТЭЦ является государственным предприятием (в управлении Фонда госимущества Украины). При этом правительство вовремя не назначило руководство ТЭЦ. Кроме того, власти Херсона заявили, что сложившаяся ситуация вызвала «значительную социальную напряженность среди населения города, что вызывает недоверие к органам власти».

Напомним, Киев сорвал запуск отопительного сезона в городах Херсон, Кривой Рог, Смела, Коцюбинское, Шепетовка и других населенных пунктах Украины. 12 ноября жители г. Кривой Рог взяли штурмом здание «Криворожгаз» из-за отказа «Нафтогаза» поставлять газ Криворожской теплоцентрали.

По данным пресс-службы «Криворожгаза», в заложниках удерживался технический директор предприятия Анатолий Пономаренко и начальник управления охраны труда Борис Рыбка.