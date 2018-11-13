«Не чувствуем повышения зарплат»: В столице Киргизии митингуют врачи

Бишкек, , 18:00 — REGNUM В столице Киргизии возле здания министерства здравоохранения состоялся митинг врачей, выступающих против оптимизации центров семейной медицины и новой системы оплаты труда медицинских работников, пишет «24.kg».

Участники акции протеста держат в руках транспаранты с лозунгами «Минздрав делает недоучками и уголовниками», «Где обещанные 30 тысяч зарплаты», «Оптимизация — это развал ЦСМ Бишкека», «Оптимизация должна быть для народа, а не для чиновников» и «Космос спустить на Землю» (подразумевается Космосбек Чолпонбаев, министр здравоохранения Киргизии — прим. ИА REGNUM ).

По словам медиков, они недовольны тем, что в рамках очередной затеянной минздравом реформы из терапевтов, педиатров и гинекологов пытаются сделать семейных врачей.

Пикетчики считают, что овладеть новой медицинской специальность всего за восемь месяцев, в течение которых проводятся занятия по переквалификации, невозможно. Всё это может привести к значительному росту ошибок при лечении пациентов и сказаться на их здоровье.

Также врачи отмечают, что не только не почувствовали обещанного министерством здравоохранения повышения заработной платы, но и лишились ее части после того, как им отменили оплату за обслуживание больных на дому.

«Ввели балльную систему, но чтобы нормально получать, нужно набрать 100 баллов. Это нереально. Необходимо выявить определенное число туберкулезных больных, обследовать определенное число пациентов. Но мы же люди, не роботы», — подытожили участники митинга.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 октября 2018 года в минздрав Киргизии ввел новую систему оплаты труда врачей и медсестер, работающих в центрах семейной медицины (бывших поликлиниках) и в фельдшерско-акушерских пунктах. Теперь их зарплата будет складываться из гарантированной части и бонуса за результативность вклада в лечение пациента.

Руководство министерства здравоохранения утверждает, что благодаря нововведению хорошо работающий молодой семейный врач сможет получать до 22 тысяч сомов (21,3 тысячи рублей по текущему курсу) в месяц, а врач с большим стажем — до 30 тысяч сомов (29,1 тысячи рублей).