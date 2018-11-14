Общественные активисты обратились с открытым письмом к Собянину

Москва, , 03:23 — REGNUM Новость о возможности скорого начала строительных работ в одном из старейших районов Москвы сильно встревожила общественных активистов. Участники движения «Русакова» обратились к московскому градоначальнику с открытым письмом, в котором называют совершенно недопустимым проект, предполагающий «окончательную ликвидацию градообразующей исторической застройки, снос нескольких зданий из Комплекса жилой застройки «Русаковская» — «Ансамбля жилых домов, кон. 1920-х — 1930-х гг.» и постройку на их месте новых, инородных историческому району зданий вопреки закону.» О том, что активисты хотят донести до Сергея Собянина и какова предыстория вопроса, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Обосновывая противозаконность сноса зданий, участники общественного движения, которое включает в себя местных жителей, муниципальных депутатов, культурологов, архитекторов и москвоведов, указывают также на противоречие такого снова здравому смыслу. Подобные меры внесут свою лепту в уничтожение исторической памяти, исказив облик уникального уголка старой Москвы, а подземные строительные работы несут угрозу не только древнейшему археологическому слою, но и уникальному зданию «Школа с обсерваторией».

«Мы считаем совершенно недопустимой установившуюся практику уничтожения исторической градообразующей среды и застройки исторического центра Москвы «коробками», резонирующими с исторической архитектурой, ради выгоды частных лиц. Таким образом, уничтожается история и культура Москвы, которая принадлежит не нам и не Вам — она принадлежит всем москвичам, всему российскому народу, нашим потомкам, и в конечном итоге всему человечеству. На словах нас уверяют, что историческая Москва сохраняется, а на деле ее уничтожают здание за зданием», — говорится в письме.

Отметим, что тратить бюджетные средства на снос и застройку жилого массива «Русаковский» начали еще 15 лет назад, и за эти годы реконструкция домов постепенно заменялась на их снос. Речь шла даже про снос зданий эпохи советского авангарда, но это намерение удалось остановить благодаря усилиям неравнодушных горожан. Проблема в том, что реновация развязывает чиновникам руки: они смогли вернуться к проекту сноса исторических зданий. Казалось бы, вот вам дома для переселяющихся по программе реновации — только находится они будут практически на расстоянии вытянутой руки от оживленной трассы.

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