Журнал The New Times собрал 25 млн рублей на оплату штрафа Роскомнадзора

Москва, , 17:37 — REGNUM Российский журнал The New Times за четыре дня смог собрать более 25 млн рублей, чтобы выплатить штраф, наложенный на него Роскомнадзором в размере 22 млн рублей. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщила журналистам главный редактор журнала Евгения Альбац.

Напомним, что Альбац и её журнал The New Times были оштрафованы на 22 млн рублей за несвоевременную подачу документов. Штраф был наложен по решению суда.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ООО «Новые времена», получив 22,25 млн рублей от некоммерческой организации «Фонд поддержки свободной прессы», которая была признана иностранным агентом, не предоставил в Роскомнадзор уведомление о получении данных средств от иностранного источника за второй, третий и четвертый кварталы 2017 года. Тем самым журнал нарушил действующее законодательство о СМИ.

Отсюда и сумма штрафа для The New Times — 22 млн рублей. Редакция журнала решила организовать сбор средств, так как денег на уплату такого штрафа у журнала не было. По утверждению Альбац, за четыре дня удалось собрать 25 млн рублей. По словам Альбац, средства на оплату штрафа переводили неравнодушные люди, которые хотели поддержать это либеральное СМИ.