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Воронежский вуз отдал 1,2 млн руб. за билеты на концерт группы «Ленинград»

Общество

Всего вуз купил 300 билетов по четыре тысячи рублей

Воронеж, 13 ноября 2018, 17:32 — REGNUM  1,2 млн рублей заплатит Воронежский государственный университет за билеты на концерт группы «Ленинград». Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. В соответствии с документами, поставщик должен предоставить вузу 300 билетов на концерт группы «Ленинград» стоимостью в четыре тысячи рублей каждый.

Воронежская газета «Моё!» опубликовало ответ вуза на запрос о цели приобретения билетов на концерт данной группы. Из запроса следует, что билеты были приобретены в качестве поощрения студентов, наиболее активно участвующих в жизни вуза, их награждение состоялось 8 ноября. Группа «Ленинград» была выбрана по результатам проведенного опроса студентов, отмечается в ответе. При этом, пишет издание, вуз проигнорировал вопрос журналистов о том, не смущает ли вуз, что студентов поощряют билетами на концерт музыканта, который в своих песнях использует ненормативную лексику.

Концерт группы «Ленинград» состоялся в Воронеже 11 ноября во дворце спорта «Юбилейный». Группу Сергея Шнурова, созданную в конце 1990-х, называют «самой эпатажной» в российском шоу-бизнесе: она известна, прежде всего, эксцентричными песнями с обилием ненормативной лексики.

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Государственные закупки
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