В Херсоне из-за отсутствия тепла закрыли 13 школ

Херсон, Украина, , 17:39 — REGNUM Отсутствие тепла в 13 школах Херсона привело к их закрытию, сообщает 13 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, Херсонская ТЭЦ перестала подавать газ в 13 школ Херсона, из-за чего занятия в образовательных учреждениях по 17 ноября были отменены. Также отмечается, что 15 детских садов, в которых не поступает тепло от ТЭЦ, решили не закрывать, но в них будут устанавливать дополнительные обогревательные устройства. Также все дети, которые не будут посещать в период отсутствия тепла детские сады, будут считаться отсутствующими по уважительной причине.

Напомним, ранее глава Херсонской ТЭЦ Виктор Судак заявил, что компания не может рассчитаться перед «Нафтогазом Украины» за газ из-за задолженности населения в размере 61 млн гривен ($2,19 млн).