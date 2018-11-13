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В Херсоне из-за отсутствия тепла закрыли 13 школ

Общество

В детских садах устанавливают дополнительные обогревательные устройства

Херсон, Украина, 13 ноября 2018, 17:39 — REGNUM  Отсутствие тепла в 13 школах Херсона привело к их закрытию, сообщает 13 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, Херсонская ТЭЦ перестала подавать газ в 13 школ Херсона, из-за чего занятия в образовательных учреждениях по 17 ноября были отменены. Также отмечается, что 15 детских садов, в которых не поступает тепло от ТЭЦ, решили не закрывать, но в них будут устанавливать дополнительные обогревательные устройства. Также все дети, которые не будут посещать в период отсутствия тепла детские сады, будут считаться отсутствующими по уважительной причине.

Напомним, ранее глава Херсонской ТЭЦ Виктор Судак заявил, что компания не может рассчитаться перед «Нафтогазом Украины» за газ из-за задолженности населения в размере 61 млн гривен ($2,19 млн).

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Проблемы ЖКХ Украины
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