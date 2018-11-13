Более половины свердловских инвалидов по зрению — без работы

Екатеринбург, , 16:52 — REGNUM Из более 7 тысяч учтенных инвалидов по зрению в Свердловской области почти 4 тысячи не имеют работы. Об этом заявила председатель свердловской областной организации Всероссийского общества слепых Мавзиля Юдина на пресс-конференции, передаёт ИА REGNUM.

«Всего на учете состоят 7128 инвалидов по зрению, из них 3200 — работающие», — заявила общественница. При этом реальное количество незрячих инвалидов — более 10 тысяч, но отследить всех не представляется возможным, уточнила Юдина.

Однако, по словам вице-президента НКО «Белая кость» Михаила Войцеховского, в этих цифрах нет ничего страшного: многие из неработающих инвалидов либо не достигли работоспособного возраста, либо вышли из него.

Если раньше специализированные предприятия, на которых работали инвалиды по зрению, могли задействовать несколько сотен «незрячих» рук, то сейчас ситуация изменилась. Об этом рассказали корреспонденту ИА REGNUM генеральные директора таких организаций. Так, на «Эпосе», где делают жгуты и изготавливают детали из пластика, до развала СССР работали более 400 человек, больше половина из них — инвалиды. «Сейчас на предприятии работает лишь 31 инвалид, 22 из них — по зрению», — заявила генеральный директор «Эпоса» Ольга Егорова в разговоре с корреспондентом ИА Regnum. После краха государства предприятие осталось без прежних экономических заказов.

А на картонажном предприятии «Гофротек» некоторую часть людей «съела» модернизация, без которой организация не смогла бы остаться на плаву, хотя намного большие сокращения производство пережило в 90-е. Тем не менее, на предприятии работают несколько больше инвалидов, чем на «Эпосе» — 54 (из них 48 — по зрению), уточнила генеральный директор «Гофротека» Людмила Бобкова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Многие инвалиды по зрению работают, например, массажистами. Из массажистов — сам Михаил Войцеховский, в целом же в Свердловской области насчитывается около 820 таких работников, уточнили на пресс-конференции.

Как отмечают общественники, инвалиды по зрению являются уязвимыми для различных социальных вызовов. Напомним, в Алапаевске незрячую мать едва не лишили ребенка органы опеки, после того как муж женщины попал за решетку. Ситуацию удалось решить только при вмешательстве общественников.

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