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Музей космонавтики предлагают создать в Воронеже

Общество

Музей станет доступным для всех желающих

Музей космонавтики предлагают создать в Воронеже
Иллюстрация: Mil.ru
Ракета-носитель

Воронеж, 13 ноября 2018, 16:46 — REGNUM  Музей космонавтики может появиться в Воронеже. Об этом говорилось на встрече директора Воронежского механического завода Сергея Ковалева с активом Союза молодежи ВМЗ, сообщила 13 ноября в пресс-службе предприятия.

Музей предложено создать в ДК имени 50-летия Октября, в непосредственной близости от двух воронежских предприятий космической отрасли — КБХА и Мехзавода.

Как сообщается, основой музея может стать объединенная экспозиция ВМЗ и КБХА. Сегодня музеи действуют на территории самих предприятий — их посещают организованные экскурсии школьников и студентов, делегации. Если музей перенесут в ДК 50-детия Октября, то экспозиция станет доступной для всех воронежцев.

Воронежский механический завод специализируется на производстве ракетных двигателей на жидком топливе для РН «Союз», «Союз-2», «Протон-М», а также транспортно-грузовых кораблей «Прогресс-МС» и транспортно-пилотируемых кораблей серии «Союз-МС». Осваивает производство узлов и агрегатов для ракет-носителей «Ангара» и «Русь». Воронежское ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА, входит в интегрированную структуру АО «НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко») является одним из мировых лидеров в сфере создания жидкостных ракетных двигателей. Участник всех отечественных пилотируемых программ освоения космоса.

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Строительство и производство для космоса
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