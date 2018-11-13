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В Ярославской области двухвековая липа стала памятником живой природы

Общество

Ее возраст – 238 лет

В Ярославской области двухвековая липа стала памятником живой природы
Иллюстрация: Yarregion.ru
Липа в Карабихе

Ярославль, 13 ноября 2018, 16:12 — REGNUM  13 ноября в селе Карабиха Ярославской области статус памятника живой природы присвоен раритетной мелколиственной липе, возраст которой — 238 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Рядом с деревом-долгожителем установлена информационная табличка.

Всероссийскую программу «Деревья — памятники живой природы» с 2010 года реализует Совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. При поддержке Московского государственного университета леса и Федерального агентства лесного хозяйства во всех регионах России организован поиск деревьев, представляющих особую ценность Сертификационная комиссия, в которую вошли ведущие специалисты и ученые страны — лесоводы и лесопатологи, ботаники и экологи, рассмотрела поступившую из Ярославской области заявку на присвоение дереву статуса памятника живой природы. Также эксперты инструментально обследовали растение и установили его точный возраст.

Информация о раритетных деревьях, которые имеют научное, культурное и историческое значение, заносится в национальный реестр старовозрастных деревьев России. Теперь в нем фигурирует и Ярославская область. Она стала юбилейным, тридцатым регионом.

В рамках торжественного мероприятия сертификат о включении липы в национальный реестр вручен представителям правительства области и администрации Карабихского сельского поселения.

«Липа будет находиться под нашей охраной, новый объект будет учтен при разработке разнообразных экологических образовательных проектов и туристических маршрутов», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

В продолжение мероприятия для школьников было организовано тематическое занятие «Природа в творчестве Некрасова». Кроме того, всех участников церемонии пригласили посетить концерт и экскурсию по паркам и музею, а также фотовыставку «Пейзажи русской природы».

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