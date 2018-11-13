Коррупция на Украине ежегодно съедает 2% роста экономики страны — МВФ

Киев, , 16:15 — REGNUM Коррупция ежегодно обходится Украине в 2% ВВП, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман во время презентации экономического обзора Europe's Economic Outlook, сообщило 13 ноября информационное агентство УНН.

«Наша оценка стоимости коррупции заключается в том, что она снижает ВВП примерно на 2% в год, если сравнивать с европейскими странами», — считает Люнгман.

Он также отметил, что снижение украинской коррупции до среднеевропейского уровня позволило бы экономике страны расти не по 3%, а по 5% ВВП в год.

Напомним, в начале ноября национальный банк Украины (НБУ) сообщил о замедлении роста экономики страны с 3,8% до 3,1%. В НБУ прогнозируют рост ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,8%, хотя в МВФ менее оптимистичны — 2,7%.

Читайте также: Рост ВВП Украины в третьем квартале замедлился