На экологические программы Москвы в 2019 году выделят 8 млрд рублей

Москва, , 16:01 — REGNUM Из бюджета города Москвы в 2019—2021 годах департаменту природопользования и окружающей среды планируется выделить 27,6 млрд рублей. Об этом на заседании комиссии по экологической политике 13 ноября заявила начальник управления экономики и финансов департамента природопользования и охраны окружающей среды Нина Жалнина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 2019 запланированы ассигнования в размере 8 млрд рублей, на 2020 год — 10,3 млрд рублей, на 2021 — 9,1 млрд рублей. Данные средства пойдут на озеленение территорий, благоустройство ООПТ, программы по содержанию диких животных, проведение мероприятий по экомониторингу и другие городские программы.

Жалнина также отметила, что по сравнению с 2018 годом в 2019 году объем средств, выделяемых департаменту, был сокращен на 2,3 млрд рублей, однако это произошло вследствие объективных факторов. Главной причиной стало техническое распределение средств с 2019 на 2018 год в размере 700 млн рублей, а также дополнительный объем средств в размере 2 млрд рублей, выделенных в 2018 году на реализацию отдельных мероприятий по благоустройству территорий.

«Финансирование мероприятий, направленных на экологический мониторинг компонентов окружающей среды, начиная с 2018 года, увеличено на 308 млн рублей ежегодно. Расходы на систему экомониторинга в общем объёме составят 0,7 млрд рублей», — добавила она.

Жалнина также сообщила, что в 2018 году за нарушение природоохранного законодательства было выписано административных штрафов на сумму 29,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на озеленение Москвы в ближайшие три года планируется потратить 9,8 млрд рублей.

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