Полиция ликвидирует лагерь для нелегальных мигрантов в Риме

Рим, , 16:00 — REGNUM Во вторник, 13 ноября, сотрудники правоохранительных органов Италии ликвидируют импровизированный лагерь для нелегальных мигрантов у римской железнодорожной станции Тибуртина, сообщает информагентство Askanews.

Неправительственная организация Baobab Experience использовала эту площадку как временный лагерь для мигрантов, там находилось, по подсчетам журналистов и руководителей организации, до 200 человек.

В полиции пообещали проверить документы у всех, кто будет обнаружен на территории лагеря, а граждан без документов отправить в отделения миграционной службы.

Итальянские СМИ отмечают, что это уже не первая попытка властей «зачистить» площадку перед станцией Тибуртина, но в прошлом лагерь неизменно возникал там снова.

Руководители Baobab Experience и оппоненты правительства выразили недовольство действиями полиции. Глава МВД Маттео Сальвини в ответ пообещал, что аналогичным образом будут ликвидированы и все остальные импровизированные лагеря. По словам Сальвини, «зон, свободных от государства» в Италии больше не будет.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствие со своим предвыборным обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве. Осень 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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