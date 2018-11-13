Во Франции из могилы маршала Петена вырвали крест

Париж, , 15:44 — REGNUM Могилу французского маршала Первой мировой войны Анри Филиппа Петена осквернили неизвестные. Об этом сообщает портал France Info.

Вандалы надругались над могилой 11 ноября, когда Франция отмечала столетие окончания Первой мировой войны, однако о происшествии стало известно позднее. Хулиганы вырвали из могилы крест и изрисовали надгробие.

Местные власти отмечают, что могилу Петена разоряют регулярно, раз в полгода или год. Полиция расследует случай вандализма.

Маршал Петен был выдающимся военачальником Первой мировой войны. Так, с его именем связывают победу в Верденском сражении в 2016 году. Вместе с тем в 1940—1944 годах маршал возглавлял коллаборационистское правительство Франции, известное как «режим Виши».

По окончании Второй мировой войны он был признан виновным в государственной измене и военных преступлениях и приговорен к смертной казни. Приговор был заменен пожизненным лишением свободы.

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