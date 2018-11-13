Пётр Ершов или Дмитрий Менделеев: как назовут аэропорт Тюмени?

Тюмень, , 16:01 — REGNUM Тюменцам до 1 декабря 2018 года предстоит выбрать одного из трёх знаменитых земляков, именем которого назовут аэропорт «Рощино». В финал конкурса-проекта «Великие имена России» вышли классик русской литературы Пётр Ершов, создатель таблицы химических элементов Дмитрий Менделеев и советский организатор нефтяной и газовой промышленности Виктор Муравленко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате Тюменской области.

Проголосовать за одно из трёх громких имён можно на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях и на местах, где будут работать «Волонтеры Победы». На сайте проекта на данный момент лидирует создатель «Конька-Горбунка» Пётр Ершов. Несущественно от него отстаёт Дмитрий Менделеев, уроженец тюменского Тобольска.

Победители конкурса будут объявлены 5 декабря 2018 года.

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