Сербская церковь признаёт анафему, наложенную на украинских раскольников

Белград, , 15:41 — REGNUM Собор Сербской православной церкви не признал решение синода Константинопольского патриарха об отмене анафем, наложенных на руководителей раскольничьих организаций на Украине, сказано в тексте заявления, опубликованного на официальном сайте сербской церкви.

Собор СПЦ назвал решение Константинополя «безосновательным» и не намерен его исполнять. Сербская церковь не признаёт Михаила Денисенко — т.н. Филарета, и Николая Малетича — т.н. Макария, а также их последователей православными священнослужителями и не будет вести с ними общения.

Напомним, 11 октября синод Константинопольского патриархата «отменил» анафемы, наложенные на руководителей религиозных организаций «Киевский патриархат» и «Украинская автокефальная православная церковь».

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Позже представитель Константинополя заявил, что на территорию Украины перестало распространяться влияние Русской православной церкви и теперь все православные священнослужители Украины подчиняются Константинополю.

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Действия патриарха Варфоломея и его единомышленников вызвало недоумение у многих православных иерархов.

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