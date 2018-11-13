Аэропорт Алма-Аты сертифицировали по категории III B ИКАО

Астана, , 15:37 — REGNUM Международный аэропорт Алма-Аты получил сертификат, подтверждающий соответствие аэродрома категории III B Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщает 13 ноября агентство «Казинформ».

Сертификат годности президенту аэропорта Болату Ержанову вручил главный государственный инспектор комитета гражданской авиации Амантай Кокатаев. Среди стран СНГ данная категория присвоена только аэропорту Алма-Аты. Категория III В ИКАО позволяет выполнять посадки самолетов при неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября на территории международного аэропорта Алма-Аты прошли антитеррористические учения городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

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