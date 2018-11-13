«Великие имена»: 200 тыс участников в первый день финального голосования

Москва, , 15:31 — REGNUM По итогам первых суток подавляющее большинство участников (76%) проголосовало через сайт великиеимена. рф — более 160 000 человек. Через социальные сети «вконтакте» и «одноклассники» отдали голос за своего фаворита 22% граждан — более 47 000 человек. По телефону «горячей линии» 8−800−707−9317 проголосовали 2% желающих, это почти 3000 человек.

Старт голосованию был дан в понедельник, в 11.00 мск. Оно проходит сразу на нескольких платформах — на сайте великиеимена. рф, в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», по телефону «горячей линии» 8−800−707−9317.

В первый день больше всего людей проголосовало за аэропорты Санкт-Петербург (Пулково) — 9,6 тыс. человек, Москва (Внуково) — 8,5 тыс. человек, Симферополь — 8,4 тыс. человек, Уфа — 8,2 тыс. человек, Нижний Новгород (Стригино) — 7,8 тыс. человек. Крупные города ожидаемо лидируют, тем не менее, высокая активность наблюдается и в ряде регионов с меньшей численностью населения. За аэропорт Калининград (Храброво) отдали голоса 5,5 тыс. человек, за аэропорт Архангельск — 4,2 тыс. человек, Горно-Алтайск — 4,0 тыс. человек. По правилам конкурса, проголосовать можно только за один аэропорт из списка.

Среди имен-финалистов, которые вошли в финальный шорт-лист, определились очевидные лидеры, которых поддержало абсолютное большинство участников конкурса. Так в Калининграде с большим отрывом лидирует Иммануил Кант, в Пензе — Михаил Лермонтов, в Уфе — Муса Гареев, в Казани — Андрей Туполев, в Нижнем Новгороде — Валерий Чкалов.

Сводная статистика голосования будет отражаться на главной странице сайта и обновляться ежедневно в 12 часов дня. Голосование проходит на сайте, в социальных сетях, по телефону «горячей линии», путем анкетирования. Каждый желающий имеет возможность выбрать наиболее удобный для себя способ. В течение суток все голоса, полученные из разных источников, суммируются.