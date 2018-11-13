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Математика — это не страшно! Фоторепортаж

Общество

В Санкт-Петербурге прошли детские арифметические игры

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Математика — это не страшно! Фоторепортаж
Анатолий Климов © ИА REGNUM
Вместе мы сила

Санкт-Петербург, 13 ноября 2018, 15:18 — REGNUM  В этом году в северной столице прошли уже вторые по счёту арифметические игры для детей ExpoOlimpia. Формат игровой олимпиады с лояльными правилами хорошо зарекомендовал себя в прошлом году, в этому году вызвал большой ажиотаж.

1
Следуй за стрелкой
Анатолий Климов © ИА REGNUM
Следуй за стрелкой
49
Главный зал для проведения игр
Надежда Зюхина © ИА REGNUM
Главный зал для проведения игр
66
Через считанные минуты начнутся игры
Айгуль Надыргулова © ИА REGNUM
Через считанные минуты начнутся игры
5
Ответ найден!
Анатолий Климов © ИА REGNUM
Ответ найден!
4
Где формула?
Анатолий Климов © ИА REGNUM
Где формула?
7
Сосредоточен и спокоен
Анатолий Климов © ИА REGNUM
Сосредоточен и спокоен
11
Нано-технологии, за ними будущее
Анатолий Климов © ИА REGNUM
Нано-технологии, за ними будущее
29
Научное шоу ждет добровольца
Юлия Куница © ИА REGNUM
Научное шоу ждет добровольца

Арифметические Игры — это турнир по арифметике для школьников с первого по четвёртый класс, где за каждое решенное задание участник получает баллы. Чем сложнее задание, тем больше баллов получает участник. Но при этом каждый участник самостоятельно выбирает уровень сложности своих заданий. Заработанные баллы маленькие участники могли потратить на выставке, где для них были организованы мастер-классы, игры и выставки. Все участники получили медали и подарки на церемонии награждения.

51
Решение трудной задачи
Надежда Зюхина © ИА REGNUM
Решение трудной задачи
64
4 олимпика за возможность смоделировать мышь-манипулятор
Айгуль Надыргулова © ИА REGNUM
4 олимпика за возможность смоделировать мышь-манипулятор
62
Время вышло!
Айгуль Надыргулова © ИА REGNUM
Время вышло!
60
Решает последний пример
Айгуль Надыргулова © ИА REGNUM
Решает последний пример
73
Последние минуты — задания нарасхват
Айгуль Надыргулова © ИА REGNUM
Последние минуты — задания нарасхват
74
Столбики
Айгуль Надыргулова © ИА REGNUM
Столбики
59
Значки игр
Айгуль Надыргулова © ИА REGNUM
Значки игр
87
ExpoOlimpia
Алиса Канатбекова © ИА REGNUM
ExpoOlimpia
71
Участники выбирают задания — они могут быть легкие и более сложные
Айгуль Надыргулова © ИА REGNUM
Участники выбирают задания — они могут быть легкие и более сложные
42
Катапульта
Надежда Зюхина © ИА REGNUM
Катапульта
15
Всегда на страже
Анатолий Климов © ИА REGNUM
Всегда на страже
16
Колизей
Анатолий Климов © ИА REGNUM
Колизей
35
Робо-футбол
Надежда Зюхина © ИА REGNUM
Робо-футбол
36
В ожидании результатов
Надежда Зюхина © ИА REGNUM
В ожидании результатов
41
Строительство замка
Надежда Зюхина © ИА REGNUM
Строительство замка

Для родителей также были организованы образовательные лекции от специалистов в области образования. Кроме того, родители могли получить статистику успехов ребёнка на турнире и рекомендации экспертов.

34
Печенье и чай на перекус
Надежда Зюхина © ИА REGNUM
Печенье и чай на перекус
52
Родители ждут детей с соревнований
Надежда Зюхина © ИА REGNUM
Родители ждут детей с соревнований
48
Марк Башмаков, математик, педагог, автор учебников и пособий для школьников, доктор физико-математических наук, профессор
Надежда Зюхина © ИА REGNUM
Марк Башмаков, математик, педагог, автор учебников и пособий для школьников, доктор физико-математических наук, профессор
56
Лекцию для родителей читает Георгий Вольфсон — Преподаватель математики высшей категории
Айгуль Надыргулова © ИА REGNUM
Лекцию для родителей читает Георгий Вольфсон — Преподаватель математики высшей категории
76
Награждение участников
Айгуль Надыргулова © ИА REGNUM
Награждение участников
75
Фото на память
Айгуль Надыргулова © ИА REGNUM
Фото на память
79
Последние наставления от родителей
Айгуль Надыргулова © ИА REGNUM
Последние наставления от родителей

Маленькие участники игр смогли не только принять участие в олимпиаде, но и познакомиться, получить новые знания, и, возможно, обрести друзей. Участники школы фотостажировок PHINT посетили событие и показали лучшие моменты игр.

38
Мыльная радость от мастерской добрых праздников
Надежда Зюхина © ИА REGNUM
Мыльная радость от мастерской добрых праздников
39
Мастер-класс по морским узлам от Академии парусного спорта яхт-клуба
Надежда Зюхина © ИА REGNUM
Мастер-класс по морским узлам от Академии парусного спорта яхт-клуба
40
Разминка от клуба единоборств MAD BOXING GYM
Надежда Зюхина © ИА REGNUM
Разминка от клуба единоборств MAD BOXING GYM
17
Да грянет битва
Анатолий Климов © ИА REGNUM
Да грянет битва
70
Мозговой штурм
Айгуль Надыргулова © ИА REGNUM
Мозговой штурм
44
Призёры олимпиады
Надежда Зюхина © ИА REGNUM
Призёры олимпиады
46
Номер Гиро-шоу
Надежда Зюхина © ИА REGNUM
Номер Гиро-шоу

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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