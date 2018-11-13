Математика — это не страшно! Фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM В этом году в северной столице прошли уже вторые по счёту арифметические игры для детей ExpoOlimpia. Формат игровой олимпиады с лояльными правилами хорошо зарекомендовал себя в прошлом году, в этому году вызвал большой ажиотаж.

Арифметические Игры — это турнир по арифметике для школьников с первого по четвёртый класс, где за каждое решенное задание участник получает баллы. Чем сложнее задание, тем больше баллов получает участник. Но при этом каждый участник самостоятельно выбирает уровень сложности своих заданий. Заработанные баллы маленькие участники могли потратить на выставке, где для них были организованы мастер-классы, игры и выставки. Все участники получили медали и подарки на церемонии награждения.

Для родителей также были организованы образовательные лекции от специалистов в области образования. Кроме того, родители могли получить статистику успехов ребёнка на турнире и рекомендации экспертов.

Маленькие участники игр смогли не только принять участие в олимпиаде, но и познакомиться, получить новые знания, и, возможно, обрести друзей. Участники школы фотостажировок PHINT посетили событие и показали лучшие моменты игр.

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