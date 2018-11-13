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Утвержден новый состав Федерального экологического совета

Общество

В состав совета вошли 220 человек

Москва, 13 ноября 2018, 15:10 — REGNUM  Утвержден новый состав Федерального экологического совета (ФЭС). Соответствующий приказ подписал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, сообщается на сайте министерства.

В состав Федерального экологического совета вошли 220 человек. Это представители структурных подразделений Минприроды России, руководство природоохранных комитетов Совета Федерации РФ и Государственной думы РФ, представители природоохранных органов исполнительной власти регионов России и других ведомств. Председателем ФЭС является Дмитрий Кобылкин.

Отмечается, что ФЭС будет разрабатывать конкретные предложения по вопросам государственной экологической политики, а также проводить консультации и обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области охраны окружающей среды с органами исполнительной власти субъектов РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года вступят в силу новые правила и нормативы обращения с отходами. Так, регионы должны будут разработать соответствующие территориальные схемы. Региональным операторам предстоит организовать работу и отвечать за неё.

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