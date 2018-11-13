В Астрахани туристов полгода водили по порносайтам

Астрахань, , 14:59 — REGNUM В Астрахани заблокировали машиночитаемые коды на достопримечательностях, потому что вместо страниц с информацией об истории города они вели пользователей на мошеннические сайты с порнографическим контентом. Об этом сообщила газета «Волга» со ссылкой на региональное министерство культуры.

«В настоящее время переход по QR-кодам не осуществляется ни на какой сайт. Аккаунт не используется, коды не работают. В будущем планируется восстановить нормальную работу QR-кодов», — цитирует издание ответ министерства.

Таблички с QR-кодами были установлены на астраханских достопримечательностях в 2013 году в рамках проекта «Зелёная стрелка». Указатели направляли туристов к историческим зданиям, информацию о которых можно получить через смартфон с помощью специальных табличек.

Однако, как сообщил портал «Арбуз» со ссылкой на собственный источник, система «Зелёных стрелок» не работала почти полгода — и в профильном министерстве об этом знали. Жаловались на непристойный контент сами туристы.