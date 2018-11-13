Вторник, 13 Ноября 2018 года
16:03:43 МСК

В Астрахани туристов полгода водили по порносайтам

Общество

QR-коды вели пользователей на сайт, никак не связанный с Астраханью и выкачивающий деньги по мошенническим ссылкам

Астрахань, 13 ноября 2018, 14:59 — REGNUM  В Астрахани заблокировали машиночитаемые коды на достопримечательностях, потому что вместо страниц с информацией об истории города они вели пользователей на мошеннические сайты с порнографическим контентом. Об этом сообщила газета «Волга» со ссылкой на региональное министерство культуры.

«В настоящее время переход по QR-кодам не осуществляется ни на какой сайт. Аккаунт не используется, коды не работают. В будущем планируется восстановить нормальную работу QR-кодов», — цитирует издание ответ министерства.

Таблички с QR-кодами были установлены на астраханских достопримечательностях в 2013 году в рамках проекта «Зелёная стрелка». Указатели направляли туристов к историческим зданиям, информацию о которых можно получить через смартфон с помощью специальных табличек.

Однако, как сообщил портал «Арбуз» со ссылкой на собственный источник, система «Зелёных стрелок» не работала почти полгода — и в профильном министерстве об этом знали. Жаловались на непристойный контент сами туристы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить