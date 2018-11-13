В Москве избили защитников сквера

Москва, , 15:04 — REGNUM В Москве охранники строительной компании избили активистов, протестовавших против застройки. Об этом в Facebook сообщил 12 ноября глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, оказавшийся свидетелем случившегося.

Как следует из публикации, инцидент произошел в районе Кунцево, где защитники сквера, расположенного по адресу Франко, 20, «остановили укладку бетонных блоков с целью установки строительного забора».

«Охранники […] избили защитников сквера», — пишет политик.

Митрохин прикрепил к посту фотографии, в них на газоне сквера стоит группа мужчин, в том числе одетых в фирменные комбинезоны. Лица напряженные, на некоторых кадрах участники общения хватают собеседников за рукав. На месте присутствует человек в форме полиции.

Сергей Митрохин сетует, что в Кунцево строительная компания «застраивает каждый сквер».

Официальной информации по инциденту нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва. В угоду реновации снесем до основанья Русаковку