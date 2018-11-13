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МЧС начало проводить проверки пожарной безопасности по новым правилам

Общество

Теперь специалисты Госпожнадзора будут использовать проверочные листы установленного образца

МЧС начало проводить проверки пожарной безопасности по новым правилам
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Кнопка пожарной тревоги

Москва, 13 ноября 2018, 14:52 — REGNUM  С сегодняшнего дня, 13 ноября, при проведении плановых проверок должностные лица федерального государственного пожарного надзора МЧС России будут пользоваться проверочными листами. Соответствующий приказ чрезвычайного ведомства был подписан в июне 2018 года и теперь вступил в силу.

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Документом утверждены 19 проверочных листов по пожарной безопасности. Образцы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации и прошли регистрацию в Минюсте России, что означает обязательное их применение.

Листы содержат список контрольных вопросов и требований в области обеспечения пожарной безопасности, которые должен выполнить собственник. При этом для каждого вида объектов утверждена своя форма проверочного листа: для дошкольных учреждений, гостиниц, многоквартирных жилых домов, кинотеатров и музее, организаций торговли и общественного питания, поликлиник и больниц.

Как сообщало И ИА REGNUM, со второй половины 2019 года МЧС начнёт осуществлять проверки торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей по новым категориям пожарной опасности.

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Противопожарная безопасность
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