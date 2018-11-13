Осужденному за подготовку покушения на Путина отказали в УДО

Самара, , 14:46 — REGNUM В Самарской области отказали в условно-досрочном освобождении (УДО) гражданину Казахстана Илье Пьянзину, осужденному за подготовку покушения на президента страны Владимира Путина. Такое решение принял Волжский районный суд Самарской области. Об этом рассказал прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области Сергей Маркелов газете «КоммерсантЪ-Волга».

По его словам, суд во время рассмотрения ходатайства Пьянзина принял во внимание позицию прокуратуры, которая была против его освобождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданин Казахстана Илья Пьянзин, признанный виновным в подготовке покушения на Путина, был осужден в РФ 10 сентября 2013 года. Мосгорсуд приговорил его к 10 годам заключения в колонии строгого режима.

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